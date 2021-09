Maltempo, sud flagellato dai temporali: attenzione ai fenomeni estremi in Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Dalla Sardegna allo Stretto di Messina, forti temporali stanno colpendo il Sud Italia a causa del ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale che nelle prossime ore investirà in modo impetuoso l’estremo Sud del nostro Paese. Le Regioni più a rischio fenomeni estremi sono proprio Calabria e Sicilia, dopo la Sardegna già duramente colpita in queste ore. Sarà un Sabato 11 Settembre particolarmente duro per il maltempo che interesserà gran parte del territorio siculo e calabro con violenti temporali, nubifragi e grandinata. Per la Calabria jonica centro/settentrionale la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: