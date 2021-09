Ancora manifestazioni contro il Green Pass in tante città: scontri con la Polizia a Milano, enorme corteo a Trieste – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ennesimo sabato di protesta contro il Green Pass nelle piazze italiane. In grandi citta’, come Milano, Roma, Torino e Napoli, e in comuni piu’ piccoli, come Bassano del Grappa e Francavilla al mare, sono una sessantina le manifestazioni convocate oggi in Italia.

Una delle manifestazioni che ha fatto più rumore è quella di Milano, dove tra i manifestanti e le forze dell’ordine ci sono stati degli scontri. Un gruppo di circa 1.500 persone ha tentato di forzare il cordone della Polizia per accedere dal lato di Palazzo Reale all’area del Duomo. Contestatori e Polizia sono arrivati a un contatto, a seguito del quale qualche manifestante è rimasto ferito con tagli alla testa e contusioni a cause delle manganellate. Alcuni altri hanno aggirato la cattedrale passando dall’altro lato della piazza per poi dirigersi verso la Scala al grido di ‘liberta”.

Al concentramento in Piazza Fontana della manifestazione “non preavvisata“, come hanno sottolineato dalla questura, c’erano circa duemila persone. Quando hanno provato ad entrare in Piazza Duomo, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni, tentando di forzare il cordone di Reparti inquadrati della Polizia di Stato e dei Carabinieri “anche con violenza” c’e’ stato un momento di contatto. “C’e’ stato un fronteggiamento tra Polizia e manifestanti, che, comunque, sono stati respinti e non sono riusciti ad accedere alla piazza da via Cardinal Martini“. I manifestanti, intanto diventati quattromila, sono passati dal retro del duomo in corso Vittorio Emanuele, monitorati dalle forze dell’ordine e sono passati in Piazza Duomo una volta terminato il comizio. Ora stanno camminando in un corteo “improvvisato controllato dalle Forze di Polizia” che stanno anche “vigilando” gli obiettivi sensibili del centro cittadino.

Dopo un nuovo passaggio in Piazza Duomo, la testa del corteo milanese e’ stata presa da un gruppo di studenti universitari dietro lo striscione “No Green pass in universita’ e in altri parti della societa'”, accompagnato dallo slogan: “se non cambiera’ bloccheremo la citta’”. Ora il gruppo sta percorrendo via Torino in direzione colonne di San Lorenzo sotto il controllo delle forze dell’ordine. Nelle prime file del serpentone sono presenti anche pochi individui del mondo anarchico.

Migliaia di persone in piazza a Roma

A Piazza San Giovanni, storica piazza della politica e dei concertoni a Roma, si sono radunate migliaia di persone per protestare contro il Green Pass, tra cartelli e slogan: “no alla dittatura sanitaria”, “io sono il medico di me stesso”, “giu’ le mani dai bambini”. Dal palco si susseguono le invettive contro il governo, i virologi e anche Papa Francesco, reo di aver avallato la dittatura sanitaria chiudendo le Chiese durante il lockdown e consegnando di fatto ogni decisione alla politica. Ci sono anche dei banchetti che vendono gadget e souvenir per finanziare la manifestazione, come le maglie con scritto “No paura day”.

Attimi di tensione al termine della manifestazione, quando un gruppo di manifestanti nella fase di deflusso si e’ radunato ed e’ partito in corteo bloccando il traffico all’altezza di piazzale Appio. Al momento ci sono oltre 10 identificati. Al vaglio le immagini della Digos per identificare gli altri partecipanti. Saranno denunciati per blocco stradale e manifestazione non preavvisata.

A Torino decimo corteo contro il Green Pass

Alcune centinaia di manifestanti che si oppongono al Green Pass sono partiti in corteo da Piazza Castello, a Torino: è il decimo corteo organizzato nel capoluogo piemontese. “Il lavoro non si tocca” e “Torino non si piega” sono gli slogan scanditi dai partecipanti. Dopo aver rinunciato ad accordarsi al corteo del Pride, i No Green pass sono scesi per i Giardini Reali per raggiungere corso Regina Margherita.

Super manifestazione a Trieste: 8.000 persone in piazza per dire no al Green Pass

Un corteo affollatissimo, composto da migliaia e migliaia di persone, ha percorso oggi le vie del centro di Trieste per manifestare contro Green Pass e vaccini. Dopo essersi concentrata in Largo Riborgo la marea di gente si e’ snodata lungo Corso Italia, per poi proseguire lungo la via Carducci, scandendo slogan ed esponendo striscioni e cartelli e chiedendo a gran voce “liberta'” di scelta rispetto alla certificazione verde e “No dittature sanitarie”. “Non passeranno, il Green pass non passera'”, ha urlato al megafono chi guidava il corteo con alcune dure critiche anche contro il governo Draghi e contro il Ministro della Salute Roberto Speranza. Il traffico di mezzi pubblici e privati, nel centro della citta’, e’ rimasto completamente bloccato.

La manifestazione di oggi a Trieste e’ stata una delle piu’ imponenti degli ultimi anni. Secondo gli organizzatori il corteo sarebbe composto da 20mila persone, la Questura parla invece di circa 7-8mila manifestanti. Quando il corteo e’ passato davanti alla sede regionale della Rai, tutti si sono fermati e hanno urlato contro la stampa e i giornalisti in generale, rei di diffondere messaggi non veritieri sulla pandemia e sul vaccino. In Piazza Unita’ il corteo si e’ fermato davanti alla sede della Regione continuando a scandire slogan. La manifestazione si e’ conclusa poco dopo le 13 con il corteo che, dopo aver stazionato davanti alla sede della Regione Friuli Venezia Giulia, si e’ sciolto.

