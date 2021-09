Marte: missione compiuta, Perseverance ha raccolto il suo primo campione di roccia

MeteoWeb

Il rover Perseverance della NASA ha probabilmente catturato il suo primo campione di Marte, prelevato da una roccia soprannominata “Rochette“: lo hanno annunciato i membri del team di missione, i quali hanno sottolineato, tuttavia, che sono necessari ulteriori dati prima che l’esecuzione del campionamento possa essere definitivamente dichiarata un successo.

È stato il secondo tentativo di questo tipo per Perseverance, che ha effettuato un tentativo di campionamento anche il 5 agosto: la roccia che ha perforato quel giorno si è rivelata sorprendentemente morbida, sbriciolandosi in pezzi che non sono riusciti a entrare nel tubo.

Perseverance è atterrato il 18 febbraio all’interno del cratere Jezero di Marte, che ha ospitato un grande lago e il delta di un fiume miliardi di anni fa. Il rover ha due compiti principali: cercare i segni di vita marziana passata e raccogliere e conservare dozzine di campioni.

Questi campioni saranno portati sulla Terra da una campagna congiunta NASA-ESA, forse già nel 2031. Saranno i primi pezzi incontaminati di un altro pianeta che l’umanità abbia mai portato a casa, e il primo di quei campioni sembra ora essere nelle mani di Perseverance.

Dopo il tentativo fallito del 5 agosto, Perseverance ha percorso 455 metri verso un nuovo luogo, una cresta soprannominata “Citadelle”, che presenta rocce che sembrano aver resistito all’erosione del vento, suggerendo la possibilità che siano abbastanza dure da resistere alla perforazione, hanno spiegato i funzionari della NASA.

La squadra del rover ha scelto Rochette, delle dimensioni di una valigetta, tra le rocce della cresta e ha condotto una valutazione approfondita dell’obiettivo di perforazione: ad esempio, Perseverance ha abraso la parte superiore di Rochette, consentendo ai ricercatori di dare un’occhiata al suo interno.

Rochette ha superato tutti i test richiesti, e quindi Perseverance ha scavato nella roccia con il trapano a percussione alla fine del suo braccio robotico lungo poco più di 2 metri. Le immagini trasmesse da Perseverance hanno mostrato un nucleo del campione intatto nel tubo.

Tuttavia, ulteriori foto scattate in seguito sono risultate “inconcludenti a causa delle cattive condizioni di luce solare,” hanno spiegato ieri i funzionari del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Verranno scattate altre immagini con una migliore illuminazione prima che l’elaborazione del campione prosegua“.

Le foto verranno scattate oggi e trasmesse sulla Terra domani: se confermeranno che il tubo contiene ancora un campione intatto, sarà sigillato e conservato, hanno aggiunto i funzionari del JPL.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, Perseverance farà molta pratica nel prelievo di campioni. Il robot a sei ruote trasporta 43 tubi di campionamento e i membri del team hanno affermato che l’obiettivo è riempirne almeno 20 prima che la missione sia completata. Ogni campione sarà un nucleo cilindrico largo 1,3 per 6 cm.

Perseverance ha iniziato solo di recente queste operazioni di campionamento, il rover è stato a lungo impegnato ad aiutare un amico: ha supportato e documentato i primi 5 voli dell’elicottero marziano Ingenuity, un dimostratore tecnologico che ha confermato la possibilità di esplorazione aerea del Pianeta Rosso.

Ingenuity sta ora ricambiando il favore: il piccolo elicottero sta effettuando missioni di ricognizione per il rover.