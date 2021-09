Maltempo, notte di temporali e fulmini in Sardegna: allagamenti nel Cagliaritano, sub salvano automobilisti bloccati

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno iniziato a colpire la Sardegna dalla sera di ieri a causa di un ciclone che ha raggiunto l’isola e che nei prossimi giorni si sposterà su Tirreno e Ionio, provocando un weekend di forte maltempo al Sud. Intanto, nella sola giornata di oggi, si registrano già 70mm di pioggia a Castiadas, 51mm a Olbia, 48mm a Sassari, 44mm a Pula, 40mm a Badesi.

Il maltempo ha colpito anche Cagliari e il suo hinterland, con piogge, temporali e una tempesta di fulmini che hanno infuriato tutta la notte, creando paure e disagi per la popolazione. Nel Cagliaritano, sono dovuti intervenire i sub dei Vigili del Fuoco per soccorrere una ventina di automobilisti in difficoltà. Erano rimasti bloccati con le loro auto in alcuni tratti, sommersi dall’acqua, dal fango e dai detriti, della strada statale 195 ‘Sulcitana’, fra i comuni di Capoterra e Sarroch. Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco sono state chiamate anche per scantinati e case allagate, in particolare a Costa Rei (Muravera), nel Sud Sardegna. Oltre una decina le richieste d’aiuto arrivate al 115.

Le abbondanti piogge di questa mattina hanno provocato danni a San Teodoro, località turistica in Gallura, dove sono in azione due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola per liberare dall’acqua scantinati, garage e appartamenti, ma anche locali al piano terra e vani di strutture alberghiere della zona rimasti allagati. Numerose le richieste di intervento al 115, già di prima mattina per chiedere l’aiuto dei pompieri intervenuti con autobotti e idrovore. Al momento non si segnalano danni a persone.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile durerà fino alla mezzanotte di oggi.

