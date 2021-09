Piogge monsoniche in Pakistan: moto sommerse a Rawalpindi, 4 persone folgorate a Karachi – VIDEO

MeteoWeb

Il Pakistan è alle prese con forti piogge monsoniche, che stanno causando non pochi disagi e che continueranno almeno fino a sabato 11 settembre. Nel video in fondo all’articolo, si possono vedere delle moto completamente sommerse dalle acque alluvionali che hanno invaso la città di Rawalpindi. I conducenti sono in piedi sui mezzi per sfuggire all’acqua.

Nei giorni scorsi, a Karachi, almeno 4 persone sono morte dopo essere state colpite da fulmini mentre forti piogge si abbattevano sulla città. Tra le vittime, anche una bambina di 4 anni che stava giocando all’aperto nonostante la pioggia. Blackout hanno colpito diverse località a causa del maltempo.