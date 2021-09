Previsioni Meteo: domenica di maltempo al Sud con rovesci e temporali

MeteoWeb

La circolazione instabile che ha caratterizzato la prima parte del fine settimana, continuerà, secondo le previsioni meteo, anche nella giornata di oggi, domenica 5 settembre. Via via le correnti andranno disponendosi dai quadranti sempre più settentrionali, per cui le aree interessate da instabilità saranno sempre più circoscritte ed essenzialmente su quelle meridionali, solo localmente del Centro e sui settori alpini e prealpini. Le correnti portanti, infatti, essenzialmente da Nord/Nordovest, non consentiranno precipitazioni di rilievo sul resto del paese che rimarrà poco esposto a questo tipo di circolazione.

Più nel dettaglio, per la mattinata di domenica 5, le previsioni meteo computano addensamenti con qualche rovescio irregolare tra Ovest Puglia, Lucania e Sud Campania, nubi più compatte, invece, anche con fenomeni più intensi, sulla Calabria, soprattutto ionica settentrionale, quindi fra Crotonese e Catanzarese. Nubi irregolari sul Trentino-Alto Adige, alto Veneto, Nordovest Lombardia con qualche rovescio occasionale, tempo migliore e più soleggiato altrove. Nelle ore pomeridiane, ancora occasioni per locali rovesci e temporali sulla Campania centro-meridionale, localmente anche sul Nordovest Casertano, sul Sud Lazio, Frusinate centro-meridionale, occasionalmente sulla Marsica e su estremo Ovest Molise; rovesci e temporali più diffusi sulla Lucania e sulla Calabria centro-settentrionale, qualche rovescio su Est Sicilia, sul resto della Calabria tirrenica, occasionale sulla Puglia occidentale, soprattutto verso l’interno barese e tarantino. Addensamenti con rovesci e locali temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, ma anche su quelle marittime e occidentali piemontesi, tempo generalmente più stabile e soleggiato sul resto delle regioni, salvo qualche addensamento su Sardegna orientale, ma qui con fenomeni isolati. In riferimento alle temperature, esse, secondo le previsioni meteo, non subiranno variazioni di rilievo con valori più o meno nelle medie stagionali e massime non oltre +31/+32°C in pianura, più probabili sulle aree tirreniche centrali; picchi massimi possibili fino a +30°C anche sulle pianure del Nord, mediamente tra +24 e +28/+29°C altrove in pianura.

