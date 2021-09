Regno Unito, il tasso di letalità della variante Delta è 5 volte maggiore nei vaccinati rispetto ai non vaccinati

MeteoWeb

Il PHE Public Health England (l’agenzia del dipartimento della salute del governo inglese) nel Briefing ufficiale n. 22 riporta come nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 29 agosto 2021, il Regno Unito abbia registrato 1.798 morti dovuti alla variante Delta del SARS-CoV-2.

Di questi:

1.091 sono riferiti a persone completamente vaccinate ;

sono riferiti a persone ; 142 sono riferiti a persone che avevano ricevuto una dose ;

sono riferiti a persone che avevano ricevuto ; 536 sono riferiti a persone non vaccinate .

I 1.091 decessi riferiti a persone vaccinate sono conteggiati su un totale di 113.823 casi di persone vaccinate contagiate con la variante Delta.

I 536 decessi riferiti a persone non vaccinate sono conteggiati su un totale di 219.716 casi di persone non vaccinate contagiate con la variante Delta.

Dei 142 decessi riferiti a persone che avevano ricevuto soltanto la 1ᵃ dose, 126 erano state vaccinate da almeno 21 giorni, mentre 16 da meno di 21 giorni.

Una persona rientra tra i vaccinati con ciclo completo se tra la data della somministrazione della seconda dose del vaccino e la scoperta della positività al SARS-CoV-2 siano trascorsi almeno 14 giorni.

Dei 1.798 decessi soltanto 154 riguardano persone sotto i 50 anni (8,57%) e 1.644 da 50 anni in sù (91,43%).

La maggioranza dei decessi è avvenuta in persone vaccinate, ma andiamo ad elaborare il tasso di letalità tra vaccinati con ciclo completo e non vaccinati:

Decessi Contagiati Tasso di letalità Completamente vaccinati 1.091 113.823 1% NON vaccinati 536 219.716 0,2%

Fonte: PHE – Elaborazione: Dott. Luca Fusaro

Il tasso di letalità per il periodo esaminato nei vaccinati con ciclo completo è ben 5 volte maggiore rispetto a quello dei non vaccinati (1% contro lo 0,2%). Sarebbe interessante poter valutare il dato mensilmente e non prendendo in esame 7 mesi come viene invece fornito dalle autorità britanniche. Sarebbe, inoltre, utile poter avere informazioni circa le varie classi di età e non solo under 50 e over 50, perchè è molto probabile che tutti i morti tra gli under 50 che sono comunque pochissimi, siano in ogni caso over 40.

Fonte dati: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf

Ringraziamo il dott. Luca Fusaro per l’elaborazione dei dati e l’analisi statistica