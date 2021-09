Stazione Spaziale cinese: navetta cargo attracca a Tiangong, a bordo tonnellate di materiali e rifornimenti per i prossimi “inquilini”

MeteoWeb

La navetta cinese Tianzhou 3 ha raggiunto come da programma la Stazione Spaziale Tiangong: il cargo ha trasportato oltre 5 tonnellate di materiali e rifornimenti a favore dei futuri “inquilini”, i prossimi astronauti cinesi che la abiteranno per ben 6 mesi a ottobre.

Partita dalla base di Wenchang sull’isola di Hainan con un razzo Long March 7, spinto da 6 motori e alto 53 metri, Tianzhou 3 ha attraccato alla Stazione, che orbita a 385 km dalla Terra in circa 7 ore.

La navetta ha trasportato materiali necessari per quella che dovrà essere la più lunga permanenza di astronauti cinesi nello Spazio, 6 mesi: solo pochi giorni fa è terminata una missione di 90 giorni, la più lunga del del Paese finora.

Al momento la Stazione Tiangong, prima stazione modulare interamente cinese, non ospita nessuna persona a bordo e tutte le operazioni sono avvenute in forma automatizzata.

Tianzhou 3 si è agganciata al boccaporto posteriore del modulo Tianhe che fino a pochi giorni fa era occupato da un’altra navetta cargo che, sempre in forma automatizzata, si è spostata attorno al modulo per poi riagganciarsi al boccaporto di prua.

Il lancio del cargo Tianzhou 3 è stato il 4° delle 11 missioni a supporto della costruzione di Tiangong, il cui modulo centrale Tianhe è stato messo in orbita ad aprile con un razzo Long March 5.

La stazione sarà integrata con altri due segmenti, Wentian e Mengtian, arrivando a un volume di 110 metri cubi e una massa di 66 tonnellate (la Stazione Spaziale Internazionale ha una massa complessiva di 420 tonnellate) e ospiterà gruppi di 3 astronauti.