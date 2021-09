Storica missione privata Inspiration4 di SpaceX: terminato l’addestramento, tutto pronto per il lancio del 15 settembre

MeteoWeb

L’equipaggio della missione interamente civile Inspiration4 di SpaceX ha terminato l’addestramento ed è arrivato in Florida per prepararsi allo storico decollo della prossima settimana.

Inspiration4 è una missione privata in orbita terrestre alla quale partecipano Jared Isaacman, il miliardario fondatore di Shift4 Payments, Hayley Arceneaux, Sian Proctor e Chris Sembroski.

Il quartetto andrà in orbita con una capsula Crew Dragon SpaceX, che verrà lanciata con un razzo Falcon 9 dal Pad 39A del Kennedy Space Center martedì 14 settembre alle 20 ora locale (mezzanotte del 15 settembre UTC, le 2 di notte in Italia).

Il veicolo Crew Dragon, chiamato “Resilience“, ha volato anche nella missione Crew-1 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale per la NASA. Stavolta però non ci sarà alcun incontro con il laboratorio orbitante: Resilience orbiterà intorno alla Terra per tre giorni, e poi il viaggio finirà con uno splashdown nell’Oceano Atlantico.

L’equipaggio di Inspiration4 ha partecipato ad un programma di allenamento di sei mesi, che includeva “addestramento con centrifuga, simulazioni con Dragon, osservazioni di altre operazioni di lancio di SpaceX, addestramento aereo Zero-G, addestramento in altitudine e test medici“, hanno scritto i rappresentanti di Inspiration4 in una dichiarazione la scorsa settimana. “Questa preparazione mirata è stata essenziale per lo sviluppo del team e per essere pronti a svolgere il proprio ruolo di primo equipaggio commerciale ad orbitare attorno alla Terra“.

Isaacman partecipa ad Inspiration4 in parte per raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital. Arceneaux è una sopravvissuta al cancro alle ossa che è stato curata al St. Jude, ed ora lavora nell’ospedale come assistente medico.