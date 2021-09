Stroncato da un malore il Prof. Mario Berutti, “istituzione” a Mondovì

MeteoWeb

Mondovì (Cuneo) è ancora scossa per la morte di Mario Berutti, uno dei docenti più conosciuti del Monregalese, in pensione dal 2018. Berutti, 66 anni, è morto all’improvviso venerdì 10 settembre, stroncato da un malore. Era un’istituzione della scuola a Mondovì e la notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità.

Dopo la pensione, Berutti si era dedicato al volontariato: era molto attivo nel mondo della Croce Rossa e nell’Abacus. Il 27 maggio, come lui stesso aveva comunicato con un post su Facebook, aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid.

“A scuola ci sono prof e prof…E poi ci sono le istituzioni. Mario Berutti era esattamente uno di quelli che ha fatto parte di quest’ultima categoria. Un esempio di umanità, di passione e di grande professionalità. In questi momenti c’è davvero poco da dire se non ringraziare”, ha scritto un suo ex allievo. Oltre alla moglie, lascia i figli Matteo e Chiara.