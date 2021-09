Maltempo, violento temporale sul Gargano: la grandine imbianca la Foresta Umbra, temperatura crollata a +10°C – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il Gargano intorno all’ora di pranzo. Alle 13:15, un forte temporale ha scaricato una violenta grandinata nella zona di Foresta Umbra, alle spalle di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. La grandine è stata accompagnata da tanta pioggia, tuoni e fulmini, come dimostra il video in fondo all’articolo. La grandine ha completamente ricoperto di bianco il suolo, mentre gli accumuli pluviometrici sono stati di 43,4mm in poco più di un’ora.

Durante il violento temporale, la temperatura è crollata fino a +10,5°C ad una quota di circa 800 metri di altitudine, mentre alle 17:30 è risalita fino a +14°C.

Attenzione alle prossime ore: è imminente un forte peggioramento sulla Sardegna, che nei prossimi due giorni rischierà alluvioni e dissesti per piogge di forte intensità.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: