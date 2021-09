Maltempo, forti temporali al Centro-Nord: picchi di 246mm in Toscana, auto sommerse dall’acqua a Malpensa – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi il Centro-Nord. La zona più interessata è stata quella tra la Liguria orientale, la Toscana settentrionale e la metà settentrionale della Lombardia. Proprio in questo momento, forti temporali stanno colpendo buona parte della regione lombarda. Incredibili le immagini che arrivano dall’aeroporto di Malpensa: la strada che conduce alla stazione davanti al terminal 1 dello scalo è completamente allagata, tanto che due auto sono rimaste bloccate nell’acqua e sommerse quasi completamente, come dimostra il video in fondo all’articolo.

Il maltempo sta creando seri problemi al traffico aereo sull’area di Milano.

Le piogge più intense si sono concentrate nella Toscana settentrionale, proprio al confine con l’Emilia Romagna. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 246mm a Comano, 176mm a Succiso, 152mm a Boscolungo, 145mm a Mazzola, 135mm a Soliera, 133mm a Monchio delle Corti, 132mm a Turano, 123mm a Pietralavezzara, 104mm a Masone, Collagna, 95mm a Corniglio, 91mm a Maggio di Cremeno, 82mm a Valbondione, Schilpario, 80mm a Colere, 79mm a Taceno, 77mm a Barzio, 74mm a Peghera di Taleggio, 65mm a Campomorone, 64mm a Serina.

