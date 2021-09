MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato in Emilia Romagna alle ore 19:45 di oggi, martedì 14 settembre. In particolare, la scossa ha avuto epicentro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, e profondità di 30,7km.

