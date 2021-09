Maltempo in Emilia Romagna, devastante tornado a Fossoli di Carpi: case scoperchiate e danni ingenti all’aeroclub di Carpi – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non concede tregua al Nord. Dopo i 7 tornado avvistati in Lombardia, un’altra tromba d’aria ha colpito il Modenese, provocando tanti danni. Il vortice si è abbattuto su Fossoli di Carpi, scoperchiando molte case e devastando l’aeroclub di Carpi (utilizzato principalmente per il volo da diporto), come dimostrano le incredibili immagini della gallery scorrevole in alto e del video in fondo all’articolo.

Non si hanno al momento notizie di persone ferite. Sul posto forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.

La violenza del tornado a Fossoli di Carpi [VIDEO]

