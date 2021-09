Maltempo, in Lombardia si sono formati almeno 7 tornado: tante case scoperchiate – FOTO

MeteoWeb

È una domenica di forte maltempo in Lombardia, dove continuano a formarsi numerosi temporali. Oltre alle alluvioni che hanno colpito alcune aree della regione, si moltiplicano gli avvistamenti di tornado. Complessivamente finora sono 7 le trombe d’aria che si sono formate nella regione, provocando danni. Tra le località colpite, ci sono Settimo Milanese (MI), Roncaro (PV), Corte Palasio (LO), Soresina (CR) e Manerbio (BS). Nella gallery scorrevole in alto, le immagini dei vortici di oggi in Lombardia.

Il tornado che poco dopo le 15 si è abbattuto sul Comune di Corte Palasio, nel Lodigiano, ha scoperchiato numerose abitazioni. Decine di telefonate di richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco: diverse squadre sono ora all’opera per cercare di mettere in sicurezza le abitazioni colpite, anche di recente edificazione. Non si registrano feriti. È previsto che le operazioni di messa in sicurezza dell’area a cura dei pompieri durino ore.

Anche nella Bassa Bresciana, si registrano danni a causa di un tornado. Fortunatamente non ci sono feriti ma le abitazioni hanno subito diversi danni, anche di grossa entità. Pontevico risulta essere il paese più colpito dal maltempo che ha sferzato il Bresciano fin dal primo pomeriggio. Tetti di abitazioni e cascine sono stati divelti dal vento che ora si sta spostando verso la zona del Lago di Garda.

A Lodi, si registrano anche allagamenti, mentre gli ospiti di un hotel di Varese sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco, a causa delle forti piogge delle ultime ore. Circondati dall’acqua, in 75 sono stati aiutati a lasciare le camere e mettersi al riparo. Tra Gallarate e Busto Arsizio le richieste di soccorso per allagamenti sono arrivate a oltre 130.

