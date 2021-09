Vaccini, l’ECDC frena sulla terza dose: “non è urgente per la popolazione generale”

MeteoWeb

Diversi Paesi hanno già iniziato o hanno in programma di iniziare la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, dopo il comprovato calo di efficacia dopo 5-6 mesi. A proposito della necessità delle terza dose, si è espresso il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC).

“Non vi e’ alcuna urgente necessita’ di somministrazione di dosi di richiamo di vaccini a individui completamente vaccinati nella popolazione generale. Le prove disponibili in questo momento sull’efficacia del vaccino e sulla durata della protezione mostrano che tutti i vaccini autorizzati nell’Ue sono attualmente altamente protettivi contro ricovero in ospedale, malattie gravi e morte correlati al Covid“, scrive l’ECDC in un suo rapporto

Secondo l’ECDC, “è importante distinguere tra dosi di richiamo per le persone con un sistema immunitario normale e dosi aggiuntive per quelle con un sistema immunitario indebolito. Alcuni studi – ricordano infatti gli esperti – riportano che una dose ulteriore di vaccino può migliorare la risposta immunitaria nelle persone immunocompromesse, come i trapiantati d’organo le cui risposte iniziali alla vaccinazione erano basse. In questi casi, la possibilità di somministrare una dose aggiuntiva di vaccino dovrebbe già essere presa in considerazione. Cio’ deve essere visto come un’estensione della serie di vaccinazioni primarie per questi gruppi specifici e non come un richiamo. Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilita’ di fornire una dose aggiuntiva come misura precauzionale agli anziani fragili, in particolare quelli che vivono in ambienti chiusi (quali i residenti in strutture di assistenza a lungo termine)“, continua l’ECDC.

L’ECDC e l’Agenzia europea del farmaco Ema – si legge in una nota – continueranno a lavorare insieme per raccogliere e valutare i dati che i stanno rendendo disponibili, e la relazione tecnica verrà aggiornata progressivamente.