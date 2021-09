Vaccino, Sileri: “la terza dose sarà per tutti, ma non si sa quando”

MeteoWeb

“La prospettiva verosimile è una terza dose per tutti ma non si sa quando“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a “L’aria che tira” su La7. “Verosimilmente gli anticorpi caleranno per tutti. Quando, ce lo dirà la scienza“.

Obbligo vaccino per i sanitari? “E’ probabile che verrà prorogato” secondo Sileri. “Siamo di fronte a un’emergenza“.

Se arriverà il via libera al vaccino anti-Covid per gli under 12 “lo farò ai miei figli senza nessun problema,” ha dichiarato il sottosegretario alla Salute.

Ieri Pfizer ha presentato i dati sulla sicurezza e l’efficacia.