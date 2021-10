Malore improvviso in casa: 13enne muore a Lecce, il giorno prima aveva ricevuto il vaccino anti-Covid

MeteoWeb

Tragedia all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Arianna, una ragazzina di 13 anni di Trepuzzi, è morta all’ospedale dove era arrivata insieme ai genitori a seguito di un malore accusato a casa. Forse un arresto cardiaco la causa del decesso. Trasportata al Pronto Soccorso, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta. La ragazzina soffriva dalla nascita di una patologia al cuore ed era seguita anche dai medici specialisti all’ospedale Gaslini di Genova.

Il giorno prima, la piccola aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid, ma al momento non ci sono elementi che possano mettere in relazione i due fatti. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo di Arianna. La Procura vuole accertare e stabilire se ci siano state, oppure no, correlazioni con la somministrazione del vaccino. Il sindaco di Trepuzzi ha annunciato il lutto cittadino.

Dopo la morte, la 13enne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale della città salentina. I funerali si terranno la prossima settimana.