A Civitavecchia, il maltempo crea un fenomeno impressionante: “il cielo si è illuminato a giorno per 10 minuti” – VIDEO

La notte scorsa è stata caratterizzata dal forte maltempo nel Lazio, quando un forte fronte temporalesco si è spinto sulle regioni del Centro, dopo aver devastato quelle di Nord-Ovest, in particolare la Liguria. I fulmini hanno illuminato a giorno Roma, tanto da spaventare i residenti per intensità e durata dei fenomeni. Ma a Civitavecchia, oltre ai fulmini, c’è stato anche qualcos’altro che ha illuminato il cielo notturno.

Il maltempo ha colpito Civitavecchia per 4 ore con pioggia, fulmini e forte vento. Nella zona nord della città, tra la Borgata Aurelia e la Braccianese Claudia, i violenti fenomeni meteorologici hanno fatto crollare i cavi dell’alta tensione. Oltre agli interventi per negozi e scantinati allagati e rami degli alberi caduti sulle strade, i Vigili del Fuoco, dunque, sono dovuti intervenire anche in via Tirso per alcuni cavi dell’alta tensione della corrente elettrica che erano stati tranciati dal maltempo. Questo ha fatto sì che si producesse un forte bagliore che ha illuminato la zona per diversi chilometri, come dimostra il video in fondo all’articolo.

“Il cielo si è rischiarato a giorno. In tutta la città, il cielo si è illuminato di blu, verde e giallo, con una luminosità tale da sembrare pieno giorno, anche a distanza di 10km dall’evento e per circa 10 minuti”, racconta Valentina Mastrogiovanni, appassionata lettrice di MeteoWeb.