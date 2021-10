Allerta Meteo, a Messina scuole chiuse anche mercoledì, giovedì e venerdì

MeteoWeb

Rimarranno chiuse altri tre giorni le scuole a Messina: lo ha appena comunicato il Sindaco Cateno De Luca, prorogando la chiusura di tutte le scuole cittadine per tutta la settimana. Nel capoluogo peloritano le scuole sono già state chiuse ieri e oggi per l’allerta rossa; domani l’allarme è stato declassato ad arancione e il maltempo concederà una tregua, ma giovedì e venerdì torneranno forti piogge e temporali. Il Sindaco ha motivato la chiusura illustrando anche le problematiche della viabilità provocate dal maltempo con l’A18 Messina-Catania chiusa nel tratto jonico a causa del rischio frane. Di fatto, nella città di Messina le scuole rimarranno chiuse quindi tutta la settimana, per cinque giorni consecutivi.