Allerta Meteo, scuole chiuse anche Mercoledì 27 Ottobre in alcuni comuni del Sud: l’ELENCO aggiornato in diretta

Nonostante la breve tregua concessa dal maltempo nelle prossime ore, anche domani – Mercoledì 27 Ottobre – in alcuni comuni del Sud flagellato dal Ciclone Mediterraneo, le scuole rimarranno chiuse. La protezione civile ha diramato l’allarme arancione per la Sicilia orientale (fascia jonica della provincia di Messina e province di Catania, Siracusa e Ragusa) mentre il livello di allerta scende a giallo per tutto il resto della Sicilia e per la provincia di Reggio Calabria. Alcuni Sindaci, però, stanno comunque chiudendo le scuole per le criticità emerse sul territorio dopo il forte maltempo delle ultime ore. Di seguito l’elenco dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse anche domani:

Motta Camastra (Messina)

(Messina) Santa Domenica Vittoria (Messina)

elenco in aggiornamento minuto per minuto

Il maltempo si intensificherà nuovamente Giovedì 28 e Venerdì 29, quando il livello di allerta verrà nuovamente innalzato a rosso in molte aree e l'elenco dei comuni con le scuole chiuse sarà nuovamente lunghissimo.