Allerta Meteo, domani a Messina chiuse tutte le scuole e anche l’università: preoccupano i forti temporali in arrivo

MeteoWeb

L’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile per Calabria e Sicilia sta causando la chiusura di numerose scuole in entrambe le regioni, come si può vedere dall’elenco consultabile cliccando sul seguente link: Allerta Meteo, Lunedì 25 Ottobre scuole chiuse in molti comuni del Sud: l’ELENCO aggiornato in diretta. Ed è da poco giunta la notizia che anche il comune di Messina ha emanato l’ordinanza di chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La chiusura interesserà anche l’Università degli Studi di Messina. A preoccupare principalmente sono i forti temporali in arrivo già dalla nottata.

Ecco la nota stampa diramata dal comune:

“Il sindaco Cateno De Luca con ordinanza N. 239 di oggi, domenica 24, ha disposto per domani, lunedì 25, la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, comprese le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta) comprese le Università e i cimiteri cittadini. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso meteo di livello di allerta allarme rosso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in quanto le previste condizioni meteorologiche potrebbero comportare significativi disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della cittadinanza e per prevenire situazioni di disagio e/o pericolo. “Abbiamo temporeggiato nel disporre il provvedimento – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli – in quanto la città di Messina ricadeva in una ‘zona ombra’, ma al fine di evitare possibili disagi e per non correre rischi ci siamo allineati agli altri Comuni e con quanto ha diramato la Protezione civile regionale. Inoltre, si invita la cittadinanza a rispettare le norme comportamentali in materia di rischio idrogeologico e frane consultabili sul sito istituzionale del Comune”“.