Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: enorme squall-line in Sicilia, allarme anche in Calabria. La situazione LIVE

Dopo aver colpito duramente il Nord nella giornata di ieri e il Centro nella notte, il maltempo si è spostato al Sud e sta già provocando piogge e temporali in Sicilia dove a Palermo la temperatura è crollata a +18°C in pieno giorno. Dalle mappe di satelliti e fulminazioni possiamo notare una vastissima squall-line che si estende dal mar Tirreno al Canale di Sicilia: al momento sulla terraferma sta colpendo proprio la Sicilia occidentale, ma nel corso della giornata si sposterà gradualmente verso est, estendendosi al resto della Sicilia e nel pomeriggio anche alla Calabria. Alto il rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: