Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: in arrivo piogge abbondanti, vento e mareggiate

MeteoWeb

Allerta meteo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, fino alla mezzanotte di domani, per l’arrivo di piogge molto forti. La criticità idrogeologica è prevista arancione, di livello quindi moderato, in particolare nella zona del Pordenonese, ma precipitazioni e vento sono in arrivo su tutta la regione. Secondo l’Osmer, l’osservatorio meteorologico del Friuli Venezia Giulia, oggi pomeriggio sono annunciati rovesci sparsi, localmente intensi. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-est moderato, vento da sud-ovest moderato anche in quota.

In serata e nella notte probabili piogge più estese e abbondanti sulla fascia prealpina. Domani di notte e al mattino temporali e precipitazioni da abbondanti ad intense, specie ad ovest, anche molto intense sulle Prealpi, moderate sulla costa con Scirocco sostenuto. In giornata rovesci e temporali sparsi e sulla costa soffierà Libeccio con possibili mareggiate. Mercoledì saranno probabili ancora rovesci e temporali con piogge più intense su pianura e costa. Al mattino soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota, dal pomeriggio arrriverà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.