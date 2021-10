Allerta Meteo in Veneto: codice giallo per criticità idrogeologica

MeteoWeb

Nel pomeriggio tornerà a piovere sul Veneto, con fenomeni temporaleschi anche intensi che proseguiranno fino alla prima parte di domani, mercoledì 6 ottobre. Lo comunica la Protezione Civile regionale, che dichiara stato di attenzione con allerta gialla per criticità idrogeologica valido fino alla mezzanotte di giovedì 7 ottobre 2021 per il bacino Basso Brenta Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda invece solamente la rete idraulica secondaria.