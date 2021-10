Allerta Meteo in Sicilia: scuole chiuse a Catania lunedì 25 ottobre, sospesa l’attività all’Hub vaccinale e al drive in di via Forcile

MeteoWeb

Con l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre, a Catania le scuole resteranno chiuse. “Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione Civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale”, ha comunicato su Facebook il sindaco Salvo Pogliese.

“L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente. La chiusura renderà il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio. Questo post ANTICIPA la ordinanza che emanerò nelle prossime ore, perché vi sia la massima diffusione e famiglie e istituti scolastici si possano organizzare al meglio. Raccomando a tutta la popolazione la massima cautela, ribadendo l’invito a lasciare le proprie abitazioni solo se strettamente necessario”, ha concluso il sindaco.

Inoltre, dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale. Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione. “Lo stop – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.