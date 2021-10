Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo domani 5 ottobre, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

MeteoWeb

Una intensa perturbazione ha raggiunto il Nord/Ovest dove il tempo è in peggioramento. La parte più attiva transiterà tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani portando precipitazioni, anche forti e a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sul settore Ligure e su quello a nord del Po con il rischio di locali nubifragi e conseguenti criticità, non solo al Nord/Ovest, ma anche in Veneto, Friuli e alta Toscana.

In considerazione delle previsioni meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, martedì 5 ottobre 2021:

Piemonte

Ovada

