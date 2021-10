Allerta Meteo, scuole chiuse anche Martedì 26 Ottobre in molti comuni del Sud per il Ciclone Mediterraneo. L’ELENCO aggiornato in diretta

MeteoWeb

Anche domani, Martedì 26 Ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni del Sud Italia particolarmente colpiti dalle calamità atmosferiche degli ultimi giorni. In Sicilia il maltempo si è aggiunto all’emergenza cenere dell’Etna, caduta abbondante tra catanese e messinese sabato mattina durante una delle eruzioni più intense e spettacolari degli ultimi mesi. I Sindaci stanno valutando la chiusura e firmando le apposite ordinanze. Il maltempo continuerà in modo particolarmente intenso anche domani, con forti piogge e temporali soprattutto nelle aree joniche dove il Ciclone Mediterraneo alimenterà ulteriori nubifragi e i livelli di allertamento sono ancora elevati (arancione e rosso). Ricordiamo che si tratta di una chiusura totale delle scuole (quindi anche per docenti e personale amministrativo), e che non è previsto il ricorso alla DAD.

L’elenco dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse anche domani, Martedì 26 Ottobre:

Provincia di Cosenza

Amendolara

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Soverato

Marcellinara

San Vito

Montepaone

Girifalco

Cerva

Borgia

Sersale

Tiriolo

Gasperina

Chiaravalle Centrale

Taverna

Magisano

Albi

Zagarise

San Pietro a Maida

Andali

Fossato Serralta

Torre di Ruggiero

Pentone

Vallefiorita

Squillace

Amaroni

Stalettí

Cropani

Palermiti

Provincia di Vibo Valentia

Joppolo

Dasà

San Calogero

Nardodipace

Provincia di Reggio Calabria

Gioia Tauro

Locri

Taurianova

Siderno

Bagnara Calabra

Bovalino

Sant’Agata del Bianco

Melito di Porto Salvo

San Roberto

San Lorenzo

Motta San Giovanni

Brancaleone

Ardore

Caulonia

Cinquefrondi

Provincia di Messina

Giardini Naxos

Gaggi

elenco in aggiornamento minuto per minuto

