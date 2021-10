Alluvione in Liguria: la Regione chiederà lo stato d’emergenza per i danni nel Savonese e nel Genovesato

MeteoWeb

La Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza nazionale per l’ondata di maltempo che ha investito Ponente e il Centro della regione nella giornata di ieri, provocando danni per alcuni milioni di euro nel Savonese e nel Genovesato. La Regione Liguria sara’ pronta a formalizzare la richiesta dopo aver effettuato una prima stima dei danni sulle infrastrutture pubbliche danneggiate all’inizio della prossima settimana. Oggi inizieranno le ricognizioni che verranno effettuate anche domani nei comuni piu’ colpiti sia in provincia di Savona che nella citta’ Metropolitana di Genova.