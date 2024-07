Maltempo Veneto, grandine grossa tra Veronese e Vicentino: è un disastro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ad un anno esatto dalla grandine enorme, da record europeo, che ha colpito il Nord-Est dell’Italia, un’altra violenta grandinata si è abbattuta oggi sul Veneto. La grandine ha raggiunto grosse dimensioni, anche fino a 7cm, una vasta area compresa tra le province di Verona e Vicenza, provocando gravi danni alle auto, agli arredi esterni e all’agricoltura. Tra le località più colpite ci sono San Bonifacio e Monteforte d’Alpone, nel Veronese. Responsabile di questa devastante grandinata è stato un temporale a supercella.

Forti i disagi lungo l’autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio, dove diverse auto e mezzi hanno riportato danni alla carrozzeria e ai parabrezza, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo.

Nel Veronese, sono caduti anche 48mm di pioggia a San Giovanni Ilarione e 39mm a Chiampo.

Violenta grandinata si abbatte su Monteforte d'Alpone, nel Veronese

Grandine grossa devasta le auto sull'autostrada tra Verona e Vicenza

Grandine grossa sull'autostrada tra Verona e Vicenza, auto bersagliate

