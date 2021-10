Alluvione in Liguria, nuovo record europeo a Rossiglione: 740,6mm di pioggia in 12 ore

MeteoWeb

Il meteo nel 2021 ha portato l’Italia a stabilire due record europei. L’11 agosto, Floridia, vicino Siracusa, ha raggiunto l’incredibile temperatura di +48,8°C, stabilendo il nuovo record di caldo per tutta l’Europa. Meno di 2 mesi dopo, il 4 ottobre, la Liguria è stata colpita da una devastante alluvione che ha battuto alcuni record nazionali ma anche uno a livello europeo.

Rossiglione, nell’entroterra genovese, ha ricevuto 883,8mm di pioggia in 24 ore, ma i 740,6mm caduti in 12 ore, dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre, rappresentano il record europeo di sempre. Il nuovo primato è stato diffuso su Twitter da Maximiliano Herrera, un climatologo specializzato in condizioni meteorologiche estreme. La quantità di pioggia caduta in 12 ore rappresenta più della metà della normale quantità di pioggia che cade nella regione in un intero anno.

I 496mm caduti in 6 ore a Cairo Montenotte, invece, rappresentano un nuovo record pluviometrico in questo intervallo di tempo in Italia.

