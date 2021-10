Ancora difficoltà per Facebook, Instagram e WhatsApp: il social di Zuckerberg ammette i problemi

MeteoWeb

Nuovi problemi tecnici per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo rende noto la società stessa, riferendo che “alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook“. “Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente“, spiega la compagnia.

I nuovi problemi tecnici delle piattaforme arrivano dopo le criticità che, solo pochi giorni fa, avevano interessato le medesime piattaforme lasciando per ore gli utenti senza possibilità di accedere ai propri profili.