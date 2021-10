Maltempo, il Ciclone Mediterraneo risale la Sicilia: primi nubifragi nel Siracusano, vento fino a 90km/h a Catania. Calabria in attesa – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo risale il Canale di Sicilia verso il Sud Italia, dove a partire da stanotte sferzerà in modo particolarmente violento la Calabria e anche la Sicilia orientale: per entrambe le regioni, la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa e domani le scuole rimarranno chiuse in moltissimi comuni.

Finora la zona più colpita dalle piogge è la Sicilia orientale, ma temporali stanno colpendo anche il Trapanese. Un nubifragio si è abbattuto su Francofonte, nel Siracusano, scaricando 67mm di pioggia. La pioggia ha provocato alcuni allagamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo, che ci ha segnalato Salvo Guzzardo.

Segnaliamo anche 124mm di pioggia a Mineo, 74mm a Randazzo, 45mm a Mazara del Vallo, 33mm a Calatafimi, 30mm a Lentini, mentre Pantelleria colpita da un altro temporale nel pomeriggio è salita a 55mm di parziale pluviometrico giornaliero.

Continua a piovere per effetto “stau”, sul versante orientale dell’Etna dove Linguaglossa ha raggiunto 262mm di parziale giornaliero, ma in questo caso si tratta di fenomeni estremamente localizzati nelle zone interne di montagna dove i rilievi sono esposti alle correnti umide provenienti da sud/est.

Numerose chiamate stanno giungendo alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania a causa del maltempo e del forte vento: registrata una raffica di 87km/h alla stazione meteo di Catania Fontanarossa. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania. La maggior parte degli interventi di soccorso riguardano alberi e pali pericolanti, distacchi di intonaci, cornicioni pericolanti e infiltrazioni d’acqua. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del Comando provinciale e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

Raffiche fino a 77km/h sono state registrate anche a Cittanova (Reggio Calabria). Il vento ha abbattuto un albero a Cinquefrondi, sempre nel Reggino, bloccano la statale Jonio-Tirreno. Ma la Calabria è ancora in attesa dei fenomeni meteo più estremi: non piove in nessuna località della Regione, dove il maltempo arriverà nella prossima notte. A Reggio Calabria, dopo una massima di +27°C, ci sono ancora +24°C: un caldo particolarmente anomalo per il periodo provocato proprio dallo scirocco.

Il Ciclone Mediterraneo ora si trova a sud della Sicilia. Pericolosissimi sistemi temporaleschi a mesoscala di tipo “V-Shaped”, forieri di grandine e tornado, sono diretti verso sud.

