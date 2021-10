Ciclone Mediterraneo, strade come fiumi in piena a Catania: un morto a Gravina, travolto dalla furia dell’acqua [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Strade come fiumi in piena oggi a Catania, come la centralissima Via Etnea e piazza Duomo. Allagato lo storico mercato della ‘Pescheria’ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano.

Ad aggravare la situazione creata dal Ciclone Mediterraneo, anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania, e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio.

A Catania sono caduti oltre 200mm di pioggia tra ieri e oggi: un quantitativo pluviometrico eccezionale.

A causa del nubifragio, un uomo è morto a Gravina di Catania, annegato: la vittima è un 53enne (e non una giovane donna, come si era appreso in un primo momento). L’automobilista è sceso dalla vettura allagata ed è stato trascinato dalla furia dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Gravina che non hanno ancora reso note le generalità della vittima non residente nel paese dell’hinterland di Catania.

Si tratta della seconda vittima del Ciclone Mediterraneo che sta assediando l’estremo Sud: il cadavere di un uomo, un agricoltore di 67 anni, è stato recuperato ieri dai soccorritori nel Catanese, mentre proseguono le ricerche della moglie, dispersa da due giorni, nell’area di Scordia.

A causa delle intense precipitazioni, la Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200: lo rende noto Anas precisando che la sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Il personale di Anas e le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

