Ciclone Mediterraneo, un’altra vittima nel Catanese: trovato il corpo della donna dispersa a Scordia

E’ stato trovato il corpo di Angela Caniglia, la 61enne dispersa da 4 giorni a Scordia per il nubifragio abbattutosi sul paese della Piana di Catania.

Ieri era stato rinvenuto il suo giubbotto in un agrumeto di contrada Leonella, in una zona non distante dove 3 giorni fa era stato recuperato il corpo del marito, Sebastiano Gambera, 67enne.

I due sono stati travolti dalla furia dell’acqua lo scorso 25 ottobre.

Sale quindi a 3 il bilancio delle vittime del Ciclone Mediterraneo: due giorni fa a Gravina di Catania è morto Paolo Claudio Agatino Grassidonio, 53enne travolto dall’acqua, dopo essere sceso dall’auto.