Clima, settembre 2021 tra i 4 più caldi mai registrati nel mondo: in Europa, caldo quasi da record ad ovest ma sotto la media ad est

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato da European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto dell’Unione Europea, pubblica regolarmente bollettini meteo mensili relativi ai cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria in superficie globale, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrogeologiche. I risultati riportati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo. Ecco il bollettino sulla temperatura dell’aria in superficie per il mese di settembre 2021.

Settembre 2021 è stato un mese con anomalie di temperatura contrastanti sull’Europa occidentale e orientale. È stato molto più caldo della media 1991-2020 sulla maggior parte delle regioni occidentali. Il Regno Unito ha riportato il suo secondo settembre più caldo mai registrato, sulla base dell’anomalia termica nazionale per il mese, mentre la Francia ha riportato la sua temperatura massima giornaliera di settembre più alta di sempre per l’intero Paese.

È stato più freddo della media 1991-2020 nell’est, anche se non abbastanza freddo da essere record in un contesto a lungo termine. Helsinki, per esempio, ha avuto un settembre più freddo nel 2021 rispetto a qualsiasi anno dal 1997 al 2020, tuttavia 11 mesi di settembre precedenti nel periodo 1961-1996 sono stati più freddi. Altrove, si sono verificate temperature sotto la media in un’area che si estende verso est dall’Est Europa al Lago Baikal. Le alte temperature di agosto in Groenlandia sono state seguite da temperature molto al di sotto della media a settembre su tutto il Paese, tranne l’estremo nord-est. È stato anche notevolmente più freddo della media sulla Russia orientale.

Settembre è stato più caldo della media sulla maggior parte delle altre terre emerse. In particolare, sulle regioni centrali di USA e Canada, Africa nordoccidentale, su un arco dall’Iran fino ai Paesi dell’Asia centrale fino alla Cina meridionale, parti di Siberia, Sud America centrale e gran parte dell’Antartide.

Le temperature dell’aria hanno continuato ad essere sotto la media su gran parte del Pacifico orientale tropicale e subtropicale. Sono state prevalentemente sopra la media sulle parti centrali e orientali del Pacifico alle medie latitudini, ma sotto la media ad est del Giappone. Le temperature sono state anche ben al di sopra della media su un’area del Pacifico meridionale extratropicale. È stato più caldo della media su quasi tutto l’Atlantico e l’Oceano Indiano.

Globalmente, gli ultimi 3 mesi di settembre sono i tre più caldi nel registro dati. Settembre 2021 è stato:

Di 0,40°C più caldo della media 1991-2020 per settembre

della media 1991-2020 per settembre Stimato come secondo settembre più caldo, dopo settembre 2020, ma può essere attribuito solo un valore limitato alle classifiche dei 4 mesi di settembre più caldi (che includono 2016 e 2019) poiché i 4 differiscono di meno di 0,08°C nella temperatura globale media.

La temperatura europea media per settembre 2021 è stata per il settembre più freddo dal 2013, essendo di 0,2°C sotto la media 1991-2020. Ha seguito un agosto relativamente fresco.

I 12 mesi da ottobre 2020 a settembre 2021

Nei 12 mesi da ottobre 2020 a settembre 2021, le temperature sono state:

Sopra la media sulla maggior parte delle terre emerse e sulla maggior parte della superficie oceanica

sulla maggior parte delle terre emerse e sulla maggior parte della superficie oceanica Al di sopra della media 1991-2020 sull’estremo nord della Siberia e sugli adiacenti mari artici, Canada nordorientale e Groenlandia, Africa nordoccidentale, Medio Oriente e Altopiano Tibetano e sull’estremo sud del Sud America e Penisola Antartica

1991-2020 sull’estremo nord della Siberia e sugli adiacenti mari artici, Canada nordorientale e Groenlandia, Africa nordoccidentale, Medio Oriente e Altopiano Tibetano e sull’estremo sud del Sud America e Penisola Antartica Sopra la media su gran parte dell’Europa, di più ad est, ma leggermente sotto la media su alcune zone del continente

su gran parte dell’Europa, di più ad est, ma leggermente sotto la media su alcune zone del continente Sotto la media su diverse altre terre emerse, sull’Antartide occidentale in particolare

su diverse altre terre emerse, sull’Antartide occidentale in particolare Sotto la media sul Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña, che ha raggiunto il picco a fine 2020, ha dominato la media dei 12 mesi

sul Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña, che ha raggiunto il picco a fine 2020, ha dominato la media dei 12 mesi Sotto la media sul Nord Atlantico ad ovest dell’Irlanda e su diverse aree oceaniche dell’emisfero meridionale.

Globalmente, il periodo di 12 mesi da ottobre 2020 a settembre 2021 è stato di 0,28°C più caldo della media 1991-2020. Questa anomalia su 12 mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di 12 mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i 3 periodi più caldi in questo registro dati. L’anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è a pari merito con il 2016, essendo più freddo di meno di 0,01°C. Il 3° anno più caldo è il 2019, con una temperatura di 0,40°C sopra la media.

In Europa, la temperatura media per il periodo di 12 mesi fino a settembre 2021 è di 0,5°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è l’anno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura di 1,2°C sopra la media 1991-2020.

Ghiaccio marino

A settembre, l’estensione media mensile del ghiaccio marino ha raggiunto il suo minimo annuale per il 2021 nell’Artico e il suo massimo annuale nell’Antartico.

L’estensione del ghiaccio marino artico era dell’8% inferiore alla media, al dodicesimo posto tra i valori più bassi registrati durante 43 anni di analisi dati satellitari e al quarto posto tra i valori più alti dal 2007, nettamente superiore alle estensioni molto basse registrate nel 2012, 2019 e 2020.

A livello regionale, l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto un minimo da record nel Mare di Groenlandia, sebbene abbia raggiunto le estensioni più elevate degli ultimi 15 anni nel settore del Mare Beaufort-Chukchi.

L’estensione del ghiaccio marino antartico è leggermente inferiore alla media, dopo aver registrato valori superiori alla media per sei mesi consecutivi.

Le concentrazioni del ghiaccio marino erano superiori alla media intorno alla Penisola Antartica e nel nord del Mare di Weddell e inferiori alla media nei due settori oceanici adiacenti.