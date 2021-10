Covid: allo studio in Francia l’ipotesi di un Green pass localizzato

MeteoWeb

Il Consiglio scientifico che collabora con il governo francese per far fronte alla pandemia da Covid-19, sta lavorando sull’ipotesi di applicare il green pass a livello locale su richiesta del presidente Emmanuel Macron. Lo ha affermato il ministro della Salute, Olivier Veran, durante una visita all’ospedale Hotel-Dieu di Parigi. La questione, ha spiegato Veran, sarà sottoposta al Consiglio di difesa e sicurezza nazionale previsto per il 6 settembre. “Quando il virus cala, le restrizioni calano”, ha detto Veran. In questo modo il green pass potrebbe applicarsi solamente nelle zone in cui il Covid-19 continua a circolare.