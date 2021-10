“Drastico aumento nei tentativi di suicidio tra i bambini dopo l’inizio della pandemia”: lo studio in Francia

MeteoWeb

“Recenti studi hanno riportato un deterioramento nella salute mentale dei bambini dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 nel 2020, con un aumento di ansia e disturbi dell’umore. I tassi di idee di suicidio e tentativi di suicidio tra i bambini erano anche più alti quando i fattori scatenanti legati al Covid-19 sono aumentati nel 2020”, si legge in uno studio pubblicato su JAMA, con l’obiettivo di valutare le tendenze temporali nei tentativi di suicidio tra i bambini. Lo studio è stato condotto sui dati di sorveglianza raccolti negli ultimi 10 anni al Robert Debré Hospital di Parigi, uno dei più grandi centri pediatrici d’Europa.

“I risultati delle serie storiche destagionalizzate hanno mostrato che il numero di tentativi di suicidio tra i bambini è diminuito da 12,1 al livello più basso (luglio-agosto) nel 2019, a 7,8 durante il primo periodo di lockdown (marzo-aprile) nel 2020 in Francia (-36%). Tuttavia, il numero di tentativi di suicidio tra i bambini è aumentato notevolmente dai livelli più bassi e più alti di 12,2 (luglio-agosto) e 22,5 (novembre-dicembre) del 2019 a 38,4 appena prima dell’inizio del secondo lockdown (settembre-ottobre) e 40,5 (inizio novembre-dicembre) nel 2020 (+116% e +299%, rispettivamente). Questa anomala dinamica dei tentativi di suicidio era indipendente dalla sua stagionalità annuale e dalla sua tendenza nel periodo di 10 anni”, riporta lo studio, in cui sono stati inclusi pazienti di 15 anni o meno.

“Dal 2010, l’incidenza dei tentativi di suicidio tra i bambini è aumentata a livello globale. La nostra analisi suggerisce un drastico aumento nei tentativi di suicidio tra i bambini alla fine del 2020 e all’inizio del 2021 dopo l’inizio della pandemia di Covid-19 in Francia. Molti fattori potrebbero aver contribuito a questa accelerazione, come la specifica sensibilità dei bambini alle misure di mitigazione, il deterioramento della salute e delle condizioni economiche della famiglia, una maggiore dipendenza dai social media e del tempo trascorso davanti allo schermo. Abbiamo anche osservato un calo nei tentativi di suicidio nei primi mesi della pandemia durante il periodo di lockdown di marzo 2020 in Francia, che potrebbe essere stato prodotto non solo da una maggiore supervisione dei genitori ma anche dalle difficoltà ad accedere al Pronto Soccorso”, si legge nello studio.

“I nostri risultati suggeriscono che la pandemia di Covid-19 è associata a profondi cambiamenti nelle dinamiche dei tentativi di suicidio tra i bambini. È necessario un rapido impiego di strategie di prevenzione ed intervento basate sull’evidenza per affrontare i fattori che influenzano i tentativi di suicidio tra i bambini durante e probabilmente dopo la pandemia”, concludono i ricercatori.