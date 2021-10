Covid: gli Stati Uniti riaprono le frontiere, nuove regole per i viaggi verso gli USA

MeteoWeb

In vista della cancellazione delle restrizioni di viaggio in vigore dal 2020 con l’inizio della pandemia, la Casa Bianca ha illustrato le nuove regole per i visitatori stranieri che raggiungono gli Stati Uniti. Il piano di riapertura delle frontiere ai voli dall’estero, che scatta l’8 novembre, prevede che la quasi totalità dei visitatori stranieri sia vaccinata contro il Covid. Attualmente non possono viaggiare verso gli Stati uniti i cittadini provenienti dal Brasile, dalla Cina, dal Sudafrica, dal Regno unito da 26 Paesi dell’area Schengen in Europa, dall’Irlanda, dall’India e dall’Iran.

La riapertura delle frontiere, autorizzata dal presidente Joe Biden ieri, prevede che le compagnie aeree verifichino lo status vaccinale prima della partenza dei voli.

“E’ nell’interesse degli Stati Uniti fare un passo avanti rispetto alle restrizioni previste nel periodo della pandemia da Covid-19 e adottare una politica di viaggio che si basi prima di tutto sulla vaccinazione per una ripresa sicura del traffico aereo internazionale verso gli USA,” ha affermato Biden. Le compagnie aeree dovranno confermare che il certificato vaccinale sia stato rilasciato “da una fonte ufficiale” almeno due settimane prima della partenza. Saranno accettati i vaccini approvati dai regolatori USA. I non vaccinati, anche americani, dovranno mostrare un tampone negativo eseguito al massimo un giorno prima della partenza.