Covid, il bollettino ISS: è vaccinato il 46% dei contagiati, il 36% dei ricoverati e il 45% dei morti

Crescono ancora le percentuali di vaccinati che si contagiano, vengono ricoverati e muoiono di Covid-19 in Italia: il dato è fornito dall’ultimo bollettino del monitoraggio settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità la scorsa settimana. Negli ultimi 30 giorni, tra tutti i contagiati rilevati in Italia (84.368), il 46% aveva già ricevuto il vaccino. Tra tutti i ricoverati in ospedale (6.652), il 36% aveva già ricevuto il vaccino. Tra tutti i morti (1.404), il 45% aveva già ricevuto il vaccino. Ecco tutti i dati del bollettino:

Totale popolazione con più di 12 anni: 54.009.901

Non vaccinati: 10.307 .179 ( 19,1% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 3 .862.335 ( 7,1% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 39.840.387 ( 73,8% )

Totale nuovi casi positivi negli ultimi 30 giorni: 84.638

Non vaccinati: 45.790 ( 54,1% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 5.352 ( 6,3% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 33.496 ( 39,6% )

Totale ospedalizzazioni: 6.652

Non vaccinati: 4.274 ( 64,2% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 245 ( 3,7% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 2.133 ( 32,1% )

Totale decessi: 1.404

Non vaccinati: 775 ( 55,2% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 51 ( 3,6% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 578 ( 41,2% )

Confrontando i dati con quelli del report ufficiale del governo sulle vaccinazioni, possiamo notare la grande discrepanza tra numero di vaccinati attuali e quelli invece del bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità. Secondo il sito ufficiale del governo, infatti, ad oggi l’81,2% degli italiani è vaccinato con ciclo completo, mentre un altro 4,3% ha ricevuto la prima dose ed è in attesa della seconda. I non vaccinati, quindi, sono soltanto il 14,5% degli italiani con più di 12 anni. Invece secondo il bollettino dell’ISS, i vaccinati con ciclo completo sarebbero il 73,8%, quelli con una dose il 7,1% e i non vaccinati il 19,1%. E’ chiaro che si tratta del dato di oltre un mese fa, e che il reale numero di contagiati, ricoverati e morti tra i vaccinati di oggi è ancor più elevato.