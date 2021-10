Covid, in Italia nell’ultimo mese il 41% dei contagi e il 40% dei morti tra le persone vaccinate. Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità

MeteoWeb

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, come di consueto, il bollettino settimanale con l’andamento epidemiologico della pandemia da SARS-CoV-2 in Italia. E’ l’unica fonte ufficiale che fornisce il numero di contagi, di ricoverati e di morti in base allo stato vaccinale. E il quadro che emerge è lontano anni luce dalle dichiarazioni della politica che esalta l’efficacia di vaccini e Green Pass, farneticando di ricoverati “esclusivamente non vaccinati“. Non è affatto così. Nell’ultimo mese, infatti, in Italia abbiamo avuto oltre 49 mila contagi, 2.700 ricoveri e 600 morti tra le persone che avevano già ricevuto il vaccino. Si tratta del 41% dei contagi totali, del 31% dei ricoveri totali e del 40% dei morti totali.

Ecco i dati completi (il dato dello stato vaccinale risale al 21 agosto; chi ha ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni viene considerato vaccinato con ciclo incompleto; chi ha ricevuto la prima dose da meno di 14 giorni viene considerato non vaccinato):

Totale popolazione con più di 12 anni: 54.009.901

Non vaccinati: 11.786.620 ( 21,8% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 4.805.486 ( 8,9% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 37.417.795 ( 69,3% )

Totale nuovi casi positivi negli ultimi 30 giorni: 120.226

Non vaccinati: 70.882 ( 58,9% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 9.284 ( 7,7% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 40.060 ( 33,3% )

Totale ospedalizzazioni: 8.908

Non vaccinati: 6.160 ( 69,1% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 330 ( 3,7% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 2.418 ( 27,2% )

Totale ricoveri in terapia intensiva: 912

Non vaccinati: 717 ( 78,6% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 21 ( 2,3% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 174 ( 19,1% )

Totale decessi: 1.549

Non vaccinati: 927 ( 59,8% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 57 ( 3,7% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 565 ( 36,5% )

Nella stima dell’efficacia vaccinale, l’Istituto Superiore di Sanità ribadisce che per i giovani (fascia d’età 12-39 anni) “non è possibile calcolare l’efficacia del vaccino per evitare il decesso a causa della bassa frequenza dei decessi in questa fascia d’età”. Significa che i giovani di Covid muoiono così tanto raramente che non è possibile neanche calcolare l’eventuale efficacia del vaccino.