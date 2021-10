Covid, Lopalco: “I vaccini non prevengono la circolazione del virus, vaccinare i giovani non ha senso” [VIDEO]

MeteoWeb

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa, che da inizio pandemia si è espresso a favore di misure molto forti contro il Covid-19, ha ora preso una posizione inaspettata sul tema dei vaccini ai giovani. “Da un punto di vista tecnico epidemiologico – ha spiegato l’epidemiologo in un VIDEO visibile cliccando sul link in calce all’articolo – questi vaccini sono ottimi per prevenire la malattia grave, l’ospedalizzazione e la morte, ma non prevengono – se non in minimissima parte – la circolazione del virus, quindi se io vaccinassi i giovani che prendono l’aperitivo sui Navigli di Milano, butterei delle dosi di vaccino perché non li proteggerei dalla malattia grave, dato che loro non avrebbero comunque sintomi gravi. E non proteggerei le loro famiglie, perché loro sebbene vaccinati potrebbero comunque portare il virus in famiglia se continuano a prendersi l’aperitivo sui Navigli”, conclude l’esperto.