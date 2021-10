Covid, nella terapia intensiva dell’Ospedale di Foggia 4 ricoverati su 5 sono vaccinati

MeteoWeb

Aumentano di giorno in giorno i vaccinati ricoverati per Covid negli Ospedali d’Italia: giovedì i dirigenti dell’Ospedale di Padova hanno comunicato che il 70% dei ricoverati in terapia intensiva Covid aveva ricevuto il vaccino, adesso arriva il dato dell’Ospedale di Foggia dove i vaccinati in terapia intensiva sono l’80%. Nell’ultimo report del Policlinico Riuniti di Foggia, infatti, si legge che i ricoverati complessivi in ospedale sono 34, con un’età media di 72 anni, in prevalenza uomini (68%) che donne (32%). Dei 34 ricoverati, 5 sono in terapia intensiva: di questi 4 (pari all’80%) sono vaccinati, uno solo è non vaccinato. Nel reparto di malattie infettive, invece, su 29 ricoverati, 13 sono vaccinati e 16 sono non vaccinati.