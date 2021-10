Devastante maltempo a Catania, il messaggio di Luca Parmitano: “La mia città risorgerà ancora”

MeteoWeb

“A Catania vivono i miei genitori, mio fratello, parenti, i miei più cari amici. E’ una città rinata cento volte, da 2.700 anni, tra terremoti o alluvioni: il suo cuore è un vulcano, la lava, il suo sangue, la gente la sua linfa vitale. risorgerà ancora“. E’ quanto scritto su Twitter dall’astronauta italiano, Luca Parmitano, in seguito alle terribili notizie e immagini che arrivano da Catania, devastata da un maltempo che ha trasformato le strade della città in fiumi in piena.