Un’esplosione e poi detriti in faccia: donna quasi colpita da un meteorite atterrato sul suo letto – FOTO

Ruth Hamilton stava dormendo già da ore nella sua casa di Golden, in British Columbia (Canada), quando è stata svegliata dal suono del cane che abbaiava, prima che una roccia dallo spazio precipitasse nella sua camera da letto. “La cosa successiva è stata un’enorme esplosione e detriti in faccia. Sono saltata fuori dal letto e ho acceso le luci. Non sapevo cos’altro fare, così ho chiamato il 911. Parlando con l’operatore, mi ha fatto ogni tipo di domanda e a quel punto, sono tornata sui due cuscini sui quali stavo dormendo e tra di loro, c’era il meteorite”, racconta Hamilton in un’intervista alla CBS (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Un pezzo di roccia grigio, delle dimensioni di un melone, era precipitato dallo spazio, sfondando il tetto della casa prima di finire la sua corsa sui cuscini, a pochi centimetri da dove la donna stava dormendo pochi minuti prima. “Tremavo come una foglia. Stai dormendo profondamente, al sicuro nel tuo letto e puoi essere fatta fuori da un meteorite, a quanto pare”, aggiunge la donna.

Inizialmente Hamilton non sapeva che si trattasse di un meteorite. In un primo momento, si pensava che potesse essere un detrito proveniente da un cantiere vicino ma gli accertamenti hanno svelato che nei lavori, non era stata realizzata nessuna esplosione quella notte. “Ma gli operai avevano visto un meteorite o una stella cadente esplodere e ci sono stati un paio di boati. Allora abbiamo scoperto che era stato un meteorite che si era schiantato sul mio tetto”, racconta la donna, che ha segnalato la notizia ad un team di esperti della Western University a London (Ontario), che hanno confermato che la roccia viene dallo spazio.

“È sicuramente un meteorite. Tutto in questa storia è coerente con la caduta di un meteorite e il fatto che questa luminosa palla di fuoco si sia verificata fondamentalmente nello stesso momento, lo rende un caso abbastanza straordinario”, ha detto Peter Brown, Professore del Dipartimento di fisica e astronomia dell’università. Hamilton intende inviare il meteorite a Brown e al suo team, che spera di poter identificare il tipo di meteorite entro il prossimo mese. L’esperto sospetta che provenga dalla fascia degli asteroidi principale del sistema solare. Brown ha anche affermato che non è la prima volta che un meteorite cade nella camera da letto di qualcuno: è successo anche in Indonesia nell’ultimo anno.

Oltre ad essere scossa per l’accaduto, Hamilton fortunatamente non è rimasta ferita. La donna ha detto che intende tenere la roccia quando i ricercatori avranno finito i loro lavori.