Maltempo in Sicilia: doppia tromba marina nel Golfo di Cefalù – VIDEO

Questa nuova ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia non ha portato solo forti piogge, con conseguenti allagamenti e danni in particolare nel Palermitano, ma ha anche prodotto una doppia tromba marina nel Golfo di Cefalù, sempre nel Palermitano. Le immagini del video in fondo all’articolo sono spettacolari.

Fortunatamente le due trombe marine si sono dissolte quando si sono avvicinate alla costa, senza provocare danni a persone o cose, ma solo tanto stupore tra quanti hanno assistito alla scena.