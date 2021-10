E’ possibile vedere i suoni? “RESONANCE. L’inaudita bellezza del suono visibile” di Simone Arrigoni vince il 1° Premio all’International Photography Awards

MeteoWeb

E’ possibile vedere i suoni? A questa domanda ha cercato di rispondere Simone Arrigoni in un libro di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa. Ora per l’autore del volume sono arrivate grandi soddisfazioni: si è aggiudicato il 1° Premio all’International Photography Awards – IPA 2021 di Los Angeles, l’Oscar della fotografia mondiale.

“RESONANCE. L’inaudita bellezza del suono visibile” (libro disponibile su Amazon) non poteva regalarmi soddisfazione più straordinaria – scrive lo stesso Arrigoni sulla sua pagina Facebook -. Nel momento più difficile della mia vita, con una malattia più “grande di me” da gestire, ho messo il cuore e tutto quello che mi restava in questo affascinante progetto, e l’incredibile riconoscimento appena ricevuto conferma quanto ho sempre pensato: nonostante tutto quello che ci può essere tolto non bisogna mai smettere di guardare oltre, la vita, infatti, offre sempre nuove strade e insperate opportunità, tutte da esplorare e Vivere.

Un sentito ringraziamento al Presidente dell’IPA Hossein Farmani, alla prestigiosa Giuria internazionale e alla Curatrice Guo Jing per avermi assegnato inoltre il prestigioso titolo di “Jury Top 5 Selection”, conclude.