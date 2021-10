Eruzione alle Canarie, montagne di cenere seppelliscono le case fino ai tetti – VIDEO

MeteoWeb

Sull’isola di La Palma, non preoccupano solo le colate di lava del vulcano Cumbre Vieja ma anche l’enorme quantità di cenere prodotta in 27 giorni di eruzione. In alcune località, bisogna spalare la cenere come fossero tonnellate di neve scura che hanno letteralmente sepolto le case, soprattutto nelle zone più vicine al vulcano: incredibili le immagini dei video in fondo all’articolo.

Gli uomini dell’esercito aiutano i residenti a rimuovere le montagne di cenere in località come Las Manchas. Bisogna rimuovere il materiale da tetti e terrazze poiché il suo grande peso potrebbe farli cedere. In sostanza, le case che inizialmente sono riuscite ad evitare le colate di lava potrebbero essere danneggiate dalle enormi quantità di cenere.

Il lavoro è duro però importante: bisogna eseguirlo indossando protezioni per le vie respiratorie per evitare di inalare le sostanze più piccole del materiale vulcanico, le più dannose.