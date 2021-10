Facebook, Instagram e WhatsApp fuori uso da ore in Italia e nel mondo: “stiamo lavorando per risolvere i disagi”

MeteoWeb

Centinaia di migliaia di utenti stanno segnalando malfunzionamenti delle applicazioni di Facebook, Whatsapp e Instagram. Secondo il sito Downdetector.com, che traccia le interruzioni del servizio delle piu’ popolari applicazioni social e delle telco, alle 17.50 sono cominciate le prime segnalazioni da parte di utenti di tutto il mondo. Attualmente sia le applicazioni che la versione web delle piattaforme non sono raggiungibili. Dall’inizio del down a ora sono circa 200.000 le segnalazioni arrivate, ma gli utenti colpiti potrebbero essere molti di piu’.

L’unico social ancora attivo, tra i più popolari, è Twitter, poiché nelle ultime ore anche Telegram ha smesso di funzionare. Proprio su Twitter, le tre societa’ di proprieta’ di Mark Zuckerberg stanno aggiornando i propri utenti sui disservizi. “Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“, ha scritto su Twitter Andy Stone, direttore della comunicazione di Facebook. “Siamo a conoscenza del fatto che al momento alcune persone stanno riscontrando problemi con Whatsapp. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalita’ e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza“, ha scritto sul proprio profilo l’app di messaggistica. Poco dopo, è arrivato anche il messaggio di Instagram: “Instagram e i suoi amici stanno attraversando un momento un po’ complicato e potreste avere problemi a utilizzarli. Abbiate pazienza, ci siamo”.

Questo blackout, tra i più lunghi e più estesi in Italia, arriva in un momento storico in cui sta creando più problemi del solito. “Con lo smartworking sempre piu’ diffuso, social e servizi di messaggistica sono diventati a tutti gli effetti strumenti di lavoro“, afferma l’associazione Consumerismo che parla di “Caporetto” per i social e di gravi disservizi. Inoltre, oggi è una giornata particolare per l’Italia, alle prese con la grave emergenza maltempo che si sta abbattendo al Nord, dove si registra già una storica alluvione in Liguria. Infatti, ormai anche molti enti ed istituzioni utilizzano i social per comunicare e con questo blackout, si registrano anche difficoltà ad informare le comunità per quanto riguarda situazioni di criticità legate al meteo, per esempio.

I 3 social, inoltre, hanno smesso di funzionare nel pomeriggio elettorale che sta svelando chi guidera’ Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Lo spoglio dei risultati delle elezioni amministrative era nel pieno quando i social sono andati in down. Questo blackout sta creando anche non poco disorientamento tra gli utenti.

I tre grandi social network stanno registrando problemi anche in altri Paesi del mondo, come Francia, Germania, Belgio, Israele, Turchia o Stati Uniti.