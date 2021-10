G20, Draghi stringe la mano ai leader politici ma non a Bolsonaro e scoppia la polemica: “Perché non è vaccinato?”

MeteoWeb

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è giunto oggi alla Nuvola per la prima giornata di lavori del vertice del G20 a Roma, accolto dal premier Mario Draghi. I due leader, però, non si sono stretti la mano. Poco prima, il premier italiano ha accolto il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez (vedi foto in basso), e quello della Corea del Sud, Moon Jae-In, con strette di mano e pacche sulla spalla.

La motivazione della mancata stretta di mano da parte di Draghi va forse ricercata nel fatto che Bolsonaro era finito al centro delle polemiche per aver sminuito la portata della pandemia di Covid-19; inoltre Bolsonaro non è vaccinato, ma ha avuto il Covid nel luglio dello scorso anno.

Ovviamente sui social è scoppiata la polemica e molti italiani si chiedono se il mancato gesto di Draghi sia dovuto al fatto che Jair Bolsonaro non è vaccinato.

Il capo di Stato brasiliano ha poi pubblicato una breve clip su Twitter che mostra il suo incontro a margine del summit G20 con altri leader – tra cui il premier indiano Narendra Modi, il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, in cui non indossa la mascherina. E’ subito montata la polemica, ma come si vede alla foto in alto, anche Mario Draghi in alcuni momenti dell’incontro non aveva indosso la mascherina.